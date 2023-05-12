Çakır'dan İnce mesaj

MHP Erzurum Milletvekili adayı Mehmet Musa Çakır, " Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin perde arkası bellidir. Kasetle gelenler, yollarına çıkan engelleri de yine kasetle temizlemeye çalıştılar" dedi.

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin seçime iki gün kala yarıştan vazgeçmesini, MHP Erzurum Milletvekili adayı ve Gazeteci Mehmet Musa Çakır da değerlendirdi. Çakır, İnce'nin başından beri Millet İttifakı'nın hedefinde olduğunu hatırlatarak, "Öncelikle yönteme bir bakmak lazım. CHP'nin Lideri o makama nasıl geldi? Kasetle geldi. Şimdi de karşısına çıkan engelleri kasetle ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bu yol çok bilindik bir yol, bu yöntem tam da FETÖ'lük bir yöntem" diye konuştu.

Demokrasi adına lekedir

Millet İttifakı çatısı altına girmediği için Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin uzunca bir süredir itibar suikastı ile karşı karşıya olduğunu dile getiren Mehmet Musa Çakır, bu tarzda bir siyaset yaklaşımını çok çirkince olduğunu dile getirerek, "Ama ne yazık ki, bu anlayış Muharrem İnce'yi harcamaktan hiç çekinmemiştir. Bir takım ahlak dışı görseller ve bu görseller üzerinden yapılan iddialarla bir Cumhurbaşkanı adayını karşı karşıya bırakmak, demokrasinin alnına çalınmış kara lekedir ve kim olursa olsun bu gerçek değişmeyecektir" şeklinde konuştu.

Gel kendi etinle beslen

En manidar olanın ise, bu gelişmenin hemen ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'ye yaptığı çağrı olduğunu dile getiren Mehmet Musa Çakır, "Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi sözde Türkiye sofrasına çağırıyor. Çok ilginç bir zamanlama; bunun bir diğer tarifi şudur. Biz seni kurban ettik, gel şimdi bu sofraya ve kendi etinle sen de beslen! Amaç, hedef, hedefe ulaşmak için kullanılan yol ve yöntem, Muharrem İnce'ye çekilen operasyonun faillerini yeterince ortaya koyuyor. Bunu anlamayanlar için sıralayacak olursak; CHP, FETÖ, PKK, HDP ve ABD Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine en çok sevinen kesimler olmuştur" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023