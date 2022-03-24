Cahit Özkan: "Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'ni hazırladık ve biraz sonra Meclis Başkanlığına sunacağız" - Haberler

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Cahit Özkan: "Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'ni hazırladık ve biraz sonra Meclis Başkanlığına sunacağız"

AA - Hakan Dündar - Politika
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TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın gelişi TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın konuşması TBMM - TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Tbmm AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın gelişi

Tbmm AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın konuşması Tbmm - Tbmm AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu. (1)

Cahit Özkan: Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'ni hazırladık ve biraz sonra Meclis Başkanlığına sunacağız

Cahit Özkan: Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'ni hazırladık ve biraz sonra Meclis Başkanlığına sunacağız

Cahit Özkan: Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'ni hazırladık ve biraz sonra Meclis Başkanlığına sunacağız

Cahit Özkan: Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'ni hazırladık ve biraz sonra Meclis Başkanlığına sunacağız

AA / Hakan Dündar - Politika

Cahit Özkan, AK Parti, TBMM, Politika, Haberler

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