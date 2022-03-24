Cahit Özkan: "Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'ni hazırladık ve biraz sonra Meclis Başkanlığına sunacağız"
AA - Hakan Dündar - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın gelişi TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın konuşması TBMM - TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.
Tbmm AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın gelişi
Tbmm AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın konuşması Tbmm - Tbmm AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu. (1)