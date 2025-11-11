Haberler

C130 Uçağının Düşmesi Üzerine Başsağlığı Mesajı

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağı ile ilgili başsağlığına dair açıklama yaptı ve arama kurtarma çalışmalarının başarılı olmasını temenni etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düştüğü tespit edilen C130 askeri kargo uçağına ilişkin, "Arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede olumlu sonuçlanmasını temenni ediyor, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 model askeri kargo uçağının Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Acar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Dualarımız, görev başındaki kahraman askerlerimizle. Arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede olumlu sonuçlanmasını temenni ediyor, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu süreçte, doğru ve sağlıklı bilgilendirme adına yalnızca resmi makamlarımızdan yapılan açıklamaların esas alınması; teyidi bulunmayan bilgilerin paylaşılmamasına özen gösterilmesi büyük önem taşımaktadır." - ANKARA

