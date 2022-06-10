Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Kararların Yüzde 97,1'i Oy Bilirliği ile Alındı - Haberler

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi 2014 yılından bugüne kadar 98 toplantı düzenledi. Toplantılarda 2 bin 905 karar alınırken bu kararların yüzde 97,1'i oy birliği ile alındı.

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi, 2014 yılından bu yana 98 meclis toplantısı düzenledi. Meclis toplantılarında bugüne kadar 2 bin 905 karar alınırken bu kararların yüzde 97,1'i olan 2 bin 820 karar, oy birliği ile alındı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2. Dönemi olan 2019-2022 tarihleri arasında Meclis 36 toplantı düzenlendi. 36 toplantı sonrasında meclis 884 karar alınırken bu kararların yüzde 96,3'ü olan 851 karar oy birliği ile alındı.

"MUĞLAMIZA DEĞER KATACAK PROJELERİ BİRLİKTE KONUŞUYOR VE KARARA BAĞLIYORUZ"

2014 yılında kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kurulduğu günden bugüne değerli meclis üyeleri ile çalıştığını ve Muğla için hizmet ürettiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla'nın menfaatleri için karşılıklı iş birliği ve uyum içinde çalıştığı tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Gürün; "13 ilçemizden gelen 68 meclis üyemizle her ay toplanarak Muğla'mız için yeni hizmetler ve projeler üretmek adına görüş alışverişinde bulunuyor önemli kararlar alıyoruz. Muğlamıza değer katacak projeleri birlikte konuşuyor ve karara bağlıyoruz. 2014 yılından bugüne kadar Muğlamız için aldığımız kararların yüzde 97,1'ini oy birliği ile aldık. Muğlamızın menfaatleri için karşılıklı diyalog, iş birliği ve uyum içerisinde çalıştığımız Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerimize tek tek teşekkür ediyorum. Hep birlikte 13 ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Muğla'da yaşamaktan ve bu şehre hizmet etmekten gurur duyuyoruz" dedi.

ANKA / Politika