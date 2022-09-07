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Antalya haberleri | Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Zabıta Haftası'nı Kutladı

Politika Haberleri

Antalya yerel haberine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası personeli, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 196. yıl dönümü nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Zabıta Haftası’nı kutlayan Başkan Böcek, “100 arkadaşımızı daha bünyemize dahil ederek Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası’nı daha da güçlendiriyoruz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası personeli, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 196. yıl dönümü nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Zabıta Haftası'nı kutlayan Başkan Böcek, "100 arkadaşımızı daha bünyemize dahil ederek Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası'nı daha da güçlendiriyoruz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Zabıta Teşkilatı'nın 196. kuruluş yıl dönümünde zabıta personeliyle bir araya geldi. Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, Zabıta Daire Başkanı Osman Küçük, Denetim Zabıta Şube Müdürü Behiç Özdemir ve zabıta personelini makamında kabul eden Başkan Böcek,  "Vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru ve mutluluğu için zabıtalarımızın çalışmalarına azim ve kararlılıkla devam etmelerini diliyorum. Gününüz kutlu olsun. Yolunuz açık olsun" dedi.

ZABITA PERSONELİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Böcek, Antalya'nın yerli ve yabancı milyonlarca turiste ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, zabıtanın da önemli görevleri olduğunu vurguladı. Antalyalıların ve yabancı misafirlerin mutlu olması için gece gündüz demeden her türlü olumsuzlukla mücadele eden zabıta personeline teşekkür eden Başkan Böcek, "Zabıtalar belediyemizin aynasıdır. Birebir vatandaş ile ilgileniyorsunuz. Benim için çok kıymetlisiniz" diye konuştu.

100 YENİ ZABITA

Başkan Böcek, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 12 bölge amirliğinde 135 zabıta personelinin görev yaptığını belirterek, "100 arkadaşımızı daha bünyemize dahil ederek Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası'nı daha da güçlendiriyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Politika

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