Büyükşehir Belediyeleri İçme Suyu Kalitesi Verilerini Bildirmiyor

Sayıştay'ın Tarım ve Orman Bakanlığı raporuna göre, büyükşehir belediyeleri içme ve kullanma suyu kalitesi verilerini Bakanlığa bildirmiyor. Bazı belediyeler yılda bir defa veri girişi yaparken, Bursa ve Gaziantep belediyeleri ise hiç veri girişi yapmamış. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın içme suyu güvenliği planlarını belirlemediği de raporda yer aldı.

DİLAN KUTLU

Sayıştay, Tarım ve Orman Bakanlığı raporunda, büyükşehir belediyelerinin, içme ve kullanma suyu kalitesi verilerini Bakanlığa bildirmediklerini tespit etti. Rapora göre; bazı belediyeler "Bakanlık Ulusal Su Bilgi Sistemi'ne" yılda bir defa veri girişi yaparken Bursa ve Gaziantep Belediyeleri sene boyunca veri girişi yapmadı. Raporda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "içme-kullanma sularının kimyasal, mikrobiyolojik ve radyoaktif madde" içeriğini belirleyen "içme suyu güvenliği planlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları" tespit etmediğine dikkat çekilirken aynı tespit 2020 sayıştay raporlarında da yer aldı.

Sayıştay'ın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2022 yılı hesaplarına ilişkin raporunda; büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin, "İçme ve kullanma suyu kalite parametrelerindeki oranların izlenmesi amacıyla verilerini altı ayda bir Bakanlığa bildirmeleri gerekirken bazı idarelerin buna riayet etmediklerini" tespit etti.

Raporda, Büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüklerince içme ve kullanma suyu temin edilen parametreler doğrultusunda "Bakanlık Ulusal Su Bilgi Sistemi'ne" altı ayda bir Bakanlığa bildirilmesi ve bu analizlere göre Bakanlığın uyulması gereken arıtma sistemini ilgili "Büyükşehir belediyelerine bağlı olan su ve kanalizasyon idaresine" bildireceğine dikkat çekildi.

BURSA VE GAZİANTEP BELEDİYELERİ SENE BOYUNCA VERİ GİRİŞİ YAPMADI

Rapora göre; Antalya, Balıkesir, Malatya, Ordu, Hatay, Van büyükşehir belediyeleri "Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlükleri'ne" yılda bir defa veri girişi yaptı. "Bursa ve Gaziantep Büyükşehirlerinin ise "sene boyunca veri girişi yapmadığı tespit edilmiştir" denildi.

TARIM BAKANLIĞI İÇME SUYU GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARI BELİRLEMEDİ

Raporda aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "içme suyu güvenliği planlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlemediğine" dikkat çekildi. Raporda, şu değerlendirmeler yapıldı:

"İçme suyu güvenliği, içme-kullanma sularının kimyasal, mikrobiyolojik ve radyoaktif madde içeriğinin hayat boyu tüketim neticesinde oluşabilecek etkiler de göz önünde bulundurulduğunda insan sağlığını olumsuz etkilememesini ve ayrıca fiziksel ve estetik parametreler açısından da kullanıma uygun nitelikte ve miktar olarak yeterli olmasını, içme suyu güvenliği planı ise, içme suyu güvenliğinin temini amacıyla; içme-kullanma suyunun temin edildiği yerüstü ve yeraltı su kütlesini ve beslenim alanını, su alma yapısını, isale hatlarını, arıtma tesisini, depoları ve dağıtım şebekelerini içerecek şekilde içme suyu temin ve dağıtım sisteminin bütününde su kalitesi ve miktarını olumsuz etkileyebilecek veya sistemin verimli bir şekilde çalışmasını engelleyebilecek tehlikelerin belirlenmesi, uygun bir risk analizi yöntemiyle tehlikelerin öncelikle dirilerek gerekli tedbirlerin belirlenmesi, uygulanması ve etkili olup olmadığının izlenmesini kapsayan planı ifade eder."

2020 SAYIŞTAY RAPORLARINDA DA AYNI TESPİT YER ALDI

Aynı tespitte "2020 sayıştay denetim raporlarında da yer verilmesine rağmen halen usul ve esaslar belirlenememiştir" denilirken, "Bu itibarla, Bakanlık tarafından içme suyu güvenliği planlarının hazırlanması ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi gerekmektedir" uyarısında bulunuldu.

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