Büyükkılıç: "Yük verilirse; Memduh Büyükkılıç kapasitesi, birikimi ve samimiyeti ile hizmetini eder"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili olarak, "Yük verilirse; Memduh Büyükkılıç kapasitesi, birikimi ve samimiyeti ile hizmetini eder" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Üzerlerine düşeni yapmaya devam ettiklerini kaydeden Büyükkılıç, "Biz işimiz ve önümüze bakıyoruz. Üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Hizmetlerimizle hemşerilerimizi buluşturmaya devam ediyoruz. Bu konu bizim görevimiz değil, gündemimiz değil. Teşkilatlarımız, genel merkezimiz ve Cumhurbaşkanımız son noktayı koyacak. AK Parti'de değerlendirmeler yapılır, görüşler belirtilir ama en sağlıklı kararlar alınır. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Duyguların ön plana çıkmadığı, gerçeklerin her zaman paylaşılmaya özen gösterildiği, daha fazla oyu nasıl alırızın, başkan sayısının nasıl artırılacağının kaygısı ile hareket edildiği bir siyasi parti. Bizde klikler olmaz. Birbirinin aleyhinde konuşmalar olmaz. Çalışan insan buna vakitte bulmaz. Bizim teşkilatlarımız üzerine düşeni yapar" dedi.

"Pandemiye ve depreme rağmen yatırımdan yatırıma koştuk"

Başkan Büyükkılıç, "150 projemiz en az 400 oldu. Biz sayılara bakmıyoruz. Üzerimize düşenin fazlasını yaptık. Pandemiye ve depreme rağmen yatırımdan yatırıma koştuk. Zamana yayılmış ve daha önce yatırımlara alınmış olan rakamlar söz konusu. Bizim bütçemiz denk bütçe. Denk bütçenin de üzerine geliri giderinden fazla olan bütçe. Bizim bütçe manasında bir sıkıntımız var. Geçmişten gelen yapılmış yatırımlar döviz bazında yapılan yatırımlar. Şuanda 32 milyon Euro civarında önümüzdeki dönemde ulaşıma harcamak anlayışı ile 5 yıl ödemesiz 30 yıl vadeli kredi söz konusu. Bu para ulaşım alanında kullanılacak. İkinci arıtma tesisimizle ilgili 50 milyon Euro hibe var. Ödemede bir sorunumuz yok. Zamanı gelip ödenmemiş rakamımız söz konusu değil. Bu yönden hiçbir kaygımız yok" ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir meclisi dinamit fabrikasının yapımını reddetti"

Pınarbaşı ilçesine bağlı Eğrisöğüt Mahallesine yapılacak olan dinamit fabrikasıyla ilgili konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, meclisin bu konuyu reddettiğini kaydederek, "İlgili kurumlar gerekli çalışmaları yapar. Hiçbir zaman orada yasalara aykırı uygulama çalışması söz konusu olmaz. Meclisimiz bu konuyu da reddederek üzerine düşeni yaptı. Bu konuyu kapatma yetkisi bende değil. Meclis boyutu ile ben üzerime düşeni yaptım. Bunu kurumlar değerlendiriyor. Bu şehrimiz için riskli bir çalışma değil. O bölgedeki vatandaşlarımızın hassasiyeti. Gerekli önlemler alınarak bu çalışmalar yapılır. Daha uygun bir yer araştırılır. Burada çalışacak işçi ve ekonomiye katkı boyutu var. Mevzuata uygun olarak ilgili firmalarda anlayışla yaklaşıyordur. Aşırı hassasiyet oluşuyor. İnsanların bu yöndeki iyi niyetleri başka mecralara doğru siyaseten yönlendirilmeye çalışılıyor. Bu yatırım gerekli mi, bu bölgeye uyumlu mu. Kurumların görüşleri var. Bu aşamaları geçerek bu noktaya geliyor. İşin halk boyutunu asla göz ardı etmiyoruz" şeklinde konuştu.

"Ağabey olmak kolay değil"

Başkan Memduh Büyükkılıç, ağabey olmanın kolay olmadığını kaydederek, "Teşkilatlarımda uyumlu çalışan, bu süreçte katkı sağladım. Onların karşısında duran bir yapım olmadı. Telefon açıp orada bir çalışma yapan bir yapım olmadı. Bu durumda bana yakışmaz. Teşkilatlarımız kendini değerlendirir. Elektronik ortamda yapılıyor ve genel merkezimize gidiyor. Ağabey olmak kolay değil" diye konuştu.

"Emlak Konut Kayseri'ye geliyor"

Emlak Konut'un Kayseri'de çalışma yapacağını kaydeden Büyükkılıç, bunun Kayseri'de ilk olacağının altını çizerek, "Emlak Konut Kayseri'ye geliyor. 3 bölgede çalışma yapacak. Sahabiye'nin bundan sonraki etabıyla ilgili Emlak Konut ile çalışma yapacağız. Emlak Konut'un Kayseri'ye gelmemesi bir eksiklikti. Genel müdürü de bana ifade etti. Emlak Konut bakanımızın talimatıyla Kayseri'ye gelecek. Ayağını sürükleyenler yaya kalır, işbirliğine varım diyenler kazanır" dedi.

"Yük verilirse; Memduh Büyükkılıç kapasitesi, birikimi ve samimiyeti ile hizmetini eder"

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere değinen Başkan Büyükkılıç, "Hiçbir zaman şehrimizi zora sokan bir adım atmadım. Bize yakışan ağabeylik anlayışı ile çalışmalar sürdürmek. Bulunduğumuz süre içerisinde hakkını vermek. Bizim sorumlu bulunduğumuz alan bu. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere siyasi irade gerekli değerlendirmeleri yapar ve konumumuzu belirler. Memduh başkan aday mı, değil mi? Bunları açmak benim açımdan şık olmaz. Yük verilirse Memduh Büyükkılıç kapasitesi birikimi ve samimiyeti ile hizmetini eder. Verilmezse de, niye bana görev verilmedi demek ne benim şahsıma yakışır, ne kişiliğime yakışır. Ben bu anlayışın sahibiyim. Allah bizlere lütfetmiş, hemşerilerimiz teveccüh etmiş bizde hizmet ediyoruz. Dualar alıyoruz. Her alanda insanların içerisine çıkacak yüzümüzde var, güven duygumuzda var. Onların duaları bizi her zaman ayakta tutar" diye konuştu.

"6 ay boyunca koruma talebim olmadı"

Emniyetten gelen talep üzerine koruma aldığını dile getiren Büyükkılıç, "6 ay boyunca koruma talebim olmadı. Daha sonra emniyet müdürlüğünden kurumumla ilgili gelen bir yazı üzerine dikkat etmem gerektiği yönünde görevlendirme yapıldı. Herkes ettiğini biçer. Ben hiçbir zaman yanlışa imza atma yönünde irade göstermedim. Kimsenin hakkı ve yaşantısıyla ilgili yanlışa imza atmadım. Bilmeden bir hatamız varsa özür dilemesini ve telafi etmesini biliriz. Benim halkımla olan sıcak ilişkim Allah'ın lütfuyla korunmam. Bir sıkıntım yok. Yürürüm, koşarım, dolaşırım. Hepsinden önemli dua alıyorum. Kayseri'ye hizmet etmeyi ibadet aşkı ile yaptık" dedi. - KAYSERİ