Büyükgümüş: Terörle Mücadelemiz Sürdüğü Sürece Devletimiz Gerekli Adımları Atacaktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, terörle mücadelenin devam ettiğini ve devletin gereğini yapmaya hazır olduğunu belirtti. CHP'yi hizmet üretmemekle eleştiren Büyükgümüş, terörün kaynağında yok edilmesi konusunda kararlılık vurgusu yaptı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Bizim terörle mücadelemiz ara vermiş, bitmiş, noktalanmış değil. Eğer sözlerine sadık kalırlarsa ne ala; kalmadıkları noktada Mehmetçiğimiz de devletimiz de tüm birimlerimiz de gerekeni yapacak hem sahada hem masada kudrete sahiptir" dedi.

Zonguldak'ta AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, bir düğün salonunda yapıldı. Toplantıya, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu, Saffet Bozkurt, belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, CHP'nin hizmet üretmediğini, CHP yöneticilerinin kafalarındaki sorunları millete giydirmeye çalıştıklarını söyleyerek, AK Parti'nin hizmet siyaseti yaptığını vurguladı.

Terörsüz Türkiye sürecinde terörle mücadeleyi bırakmadıklarını, PKK'nın sözünü tutmaması halinde devletin hazır olduğunu ifade eden Büyükgümüş, "Her birimizin hayatında terörün bir şekilde etki ettiği bir süreç var. 40 yıldır bu terör hadisesiyle milletimiz karşı karşıya. Terörün en yoğunlaştığı anlarda Sayın Cumhurbaşkanımız tüm dünyaya ilan etti; dedi ki 'Biz bunların inine gireceğiz ve bunları yok edeceğiz.' ve milli savunma sanayimizi kurarak, Mehmetçiğimizi dünyada en seçkin orduların sahip olduğu teçhizatla donatarak büyük bir başarı elde ettik. İHA ve SİHA'ları geliştirerek sadece bugün kendi ihtiyaçlarımızı değil, dünyaya da öncülük eden bir konuma geldik. Bu güçle, bu kararlılıkla terörün belini kırdık" diye konuştu.

'DEZENFORMASYONLARA, YALANLARA ZİHNİMİZİ AÇMAYACAĞIZ'

Büyükgümüş, "Sayın Cumhurbaşkanımız dünyaya bir şey ilan etti; dedi ki, 'Ben artık terörün kendi sınırlarıma tehlike olarak girmesini beklemeyeceğim, kaynağında, neredeyse gidip bu terörü yok edeceğim.' Suriye'de yaptıklarımızla, Irak'ta başardıklarımızla terör örgütü orada da çalışamaz hale geldi. Elde ettiğimiz bu iki stratejik kazanımla beraber, bugün geldiğimiz noktada terör örgütü varlığını sona erdirme kararı aldı. İstihbarat birimlerimiz, Savunma Bakanlığımız bu manada çok detaylı bir takiple terör örgütünün tasfiye sürecini takip ediyor. ya sözlerine sadık kalırlar, bu tasfiyeyi gerçekleştirirler ya da gerçekleştirmezler. Bizim terörle mücadelemiz ara vermiş, bitmiş, noktalanmış değil. Eğer sözlerine sadık kalırlarsa ne ala; kalmadıkları noktada Mehmetçiğimiz de devletimiz de tüm birimlerimiz de gerekeni yapacak, hem sahada hem masada kudrete sahiptir. Onun için asla ve asla bu konuda ortaya konan dezenformasyonlara, yalanlara, provokasyonlara AK Parti teşkilatları olarak zihnimizi de gönlümüzü de asla açmayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
