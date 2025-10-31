Büyükgümüş: Terör tehdidini kaynağında yok edeceğiz

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Artık biz terör tehdidinin kapımıza gelmesine müsaade etmeyeceğiz, terörü kaynağında yok edeceğiz" dedi.

Kars'ta AK Parti Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün katılımıyla yapıldı. Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Terörsüz Türkiye sürecini partililere anlattı.

Büyükgümüş, "15 Temmuz hain darbe girişiminden 3 hafta sonra Türkiye'ye Cumhurbaşkanımız şöyle seslendi, dünyaya şunu ilan etti, dedik ki, artık biz terör tehdidinin kapımıza gelmesine müsaade etmeyeceğiz, terörü kaynağında yok edeceğiz. Yürüttüğümüz uluslararası harekatlarla Suriye'de, Irak'ta sağladığımız kombinasyonla elhamdülillah terör örgütünün belini orada da kırdık. Hemen sınırlarımızda bir terör devletinin oluşmasına elhamdülillah AK Parti'nin ortaya koyduğu siyasi cesaretle ve liderine ne pahasına olursa olsun sahip çıkmasıyla bunu da başardık" dedi.

Büyükgümüş, "Şimdi geldiğimiz noktada terör örgütü artık 'ben terör varlığımı sona erdireceğim, varlığımı sürdüremem ve terör örgütü kendimi tasfiye edeceğim' diye açıklamada bulundu. Şimdi istihbarat ve savunma birimlerimiz çok detaylı bir şekilde bu silah yakmaları, bırakmaları ve terör örgütünün kendini feshetme sürecini takip ediyor. Meclis'te de milletvekillerimiz işin demokratik denetimini yapmak, savunma ve istihbarat birimlerimizin yürüttüğü çalışmaları zaman zaman incelemek, katkı sunmak için orada Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bu işin demokratik denetimini gerçekleştiriyor. Şimdi geldiğimiz noktada terör örgütü ya kendini feshedecek, ya silahları bırakacak ya da bırakacak. Bunun bir başka yolu yok. Bizim terörle mücadelemiz durmuş, duraksamış değil. Bizim terörle mücadelemiz bitmiş de değil. Bizim tek mücadele ettiğimiz terör örgütü PKK da değil. Onun için bu önümüzdeki dönem provokasyonlara, yalanlara, iftiralara, sokakta belli hassasiyetleri taşıyarak eylemlerde bulunmaya karşı AK Parti teşkilatlarımız Kars'ta ve 81 ilimizde güçlü, kararlı, cesaretle duracak. O yüzden bu dönem yapacağımız çalışmalar, şehirlerimizi ortaya koyacağımız irademiz geçmişe nazaran bir ayrı önem taşıyor" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından diğer siyasi partilerden AK Parti'ye geçen vatandaşlara rozetleri takıldı.

AK Parti Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na Milletvekili Adem Çalkın, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar ve partililer katıldı. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. - KARS