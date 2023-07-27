Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya, Cezayir ve İran büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Japonya, Cezayir ve İran büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Japonya Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Cezayir Büyükelçisi Amar Belani, İran Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh'i kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.