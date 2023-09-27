Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubuCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Norveç ve Mısır büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Norveç ve Mısır büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Norveç Büyükelçisi Andreas Gaarder ve Mısır Büyükelçisi Amr El Hhamamy'i kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.