Büyükelçi Bodnar: Türkiye'de 22 bin Ukrayna vatandaşı bulunuyor

UKRAYNA'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, 24 Şubat 2022 tarihinden itibaren Türkiye'ye giriş yapan 844 bin Ukraynalının 822 bininin Türkiye'den ayrıldığını, ülkede 22 bin Ukrayna vatandaşı bulunduğunu açıkladı.

Büyükelçi Bodnar, yazılı açıklama yaparak, Türkiye topraklarında 147 bin Ukraynalı mültecinin bulunduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bodnar, "İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 24 Şubat 2022 tarihinden itibaren Türkiye'ye giriş yapan 844 bin Ukraynalı'nın 822 bini Türkiye'den ayrılmıştır. Bugün itibarıyla ülkede 22 bin Ukrayna vatandaşı bulunmaktadır. Bunların büyük çoğunluğu mülteci statüsüne sahip değildir, turist olarak, savaşın başından beri ofislerini Türkiye'ye taşıyan şirketlerin çalışanları olarak veya Türkiye ile aile bağlarına sahip olmaları nedeniyle Türkiye'de bulunmakta ve maddi ihtiyaçlarını kendileri karşılamaktadırlar" dedi.Bodnar, resmi olarak 34 Ukraynalı yetim çocuk ve refakatçilerinin Türkiye himayesinde olduğunu kaydederek, "Bunun için bir kez daha minnettarlığımızı dile getiriyoruz. Umarız Rusya'nın ülkemize karşı başlattığı savaş bir an önce Ukrayna'nın zaferiyle sona erer ve milyonlarca Ukraynalı turist yeniden Türkiye'ye gelmeye devam eder" ifadelerini kullandı.