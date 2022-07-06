Büyükelçi Bağcı: 'Kendi aramızdaki ticareti geliştirecek politikalar üretmemiz lazım'

Hazar Enerji Kulübü (CEC), Türkiye- Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) ve Azerbaycan- Türkiye İşadamları Birliği (ATİB) arasındaki işbirliğine dair imzalanan memorandum öncesinde konuşan Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı, "Kendi aramızdaki ticareti geliştirecek politikalar üretmemiz lazım" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğine yönelik Hazar Enerji Forumu çerçevesinde özel bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Hazar Enerji Kulübü (CEC) Başkanı Telman Aliyev, Azerbaycan İhracatın ve Yatırımların Teşviki Fonu (AZPROMO) Başkanı Yusif Abdullayev, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) Başkanı Hüseyin Büyükfırat, Hazar Enerji Kulübü Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Avni Demirci başta olmak üzere çok sayıda Azerbaycanlı ve Türk işadamı katıldı. Toplantıdaki konuşmasında Hazar Enerji Kulübü'nün 5 bine yakın iş adamıyla bağlantısı olan önemli bir ağ olduğunu belirten Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, "Bu ağdan çok daha büyük bir sinerjinin çıkması hedeflenmektedir. Bu forumun da buna hizmet ettiğini düşünüyorum. En azından, Türkiye Azerbaycan arasındaki ilişkileri ve Türkiye Azerbaycan arasında ticaret yapan, hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da birlikte veya üçüncü ülkelerde faaliyette bulunan iş adamlarımızın daha bölgesel gerçeklere ve küresel gelişmelere uygun, yeni stratejilerde, yol haritalarında ve yatırım kararlarında buluşmasına zemin hazırlar. Bu yönüyle kıymetli ve değerli buluyorum bu çalışmayı, bu formu ve bu iki iş adamları örgütüyle de hem ATİB hem de TÜİB ile beraber bir memorandumla da ortak yol yürüme iradeleri nedeniyle de sizleri ve başkanları kutluyorum" dedi.

"Bugün gaz fiyatları hiç olmadığı kadar yükselmiştir"

Dünyadaki değişim ve dönüşümle birlikte 3 konunun ülkelerin gündemine taşındığını ifade eden Bağcı, "Birincisi güvenlik konusu, diğeri gıda, diğeri de gaz konusu. Isınma ve temel girdi olarak enerji konusu küresel olarak bizim, ülkeler olarak ve bölgesel aktörler olarak bu 3 konuda eylem ve strateji geliştirmemizi de zorunlu kıldı. Birincisi güvenlik, dünyanın güvenlik mimarileri altüst olmuştur. Bazı bölgelerdeki çatışmalar bizi belki çok etkilemiyordu. Diğer bölgelerdeki Asya'daki ve hatta farklı coğrafyalardaki bölgesel çatışmalar, ülkelerarası krizler, terör tehditleri bizi çok fazla etkilemiyordu. Ta ki, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına kadar. Önce Kırım'ın işgali daha sonra da Ukrayna'nın 2 bölgesine yönelik müdahale ile bütün Ukrayna çapında devam eden bir savaş ve saldırı dünyanın bütün güvenlik mimarisini, güvenlik yaklaşımını da altüst etmiştir. Güvenlik artık birinci konu olarak gündeme gelmiştir. Güvenlik, ekonomilerin ve siyasetin birinci gündemidir. İkinci konu ise gıdadır. Dünyanın en büyük ayçiçeği ve buğday üreticisi ülke olan Ukrayna'nın saldırıya uğraması ve savaş yaşanıyor olması ciddi anlamda beslenmede temel girdi olarak iki ürünü ayçiçeğini, yağı ve buğdayı, sofrayı günlük hayatımızın her gününü, her saatini etkileyen ve önemlisi de bütçeyi etkileyen, insanların harcamasını ve bütçesini, dengesini altüst eden bir durum oluşturmuştur. Sonuncusu da enerji ve gaz konusudur. Bugün gaz fiyatları hiç olmadığı kadar yükselmiştir. Son dönemde yaşanan değişim ve dönüşümleri eğer iyi anlamazsak, iyi analiz etmezsek, üzerimizdeki etkilerini göremezsek, küresel olarak bu gidişatın nereye evirileceğini iyi anlayamazsak, iyi bir strateji ortaya koyamayız, doğru kararlar alamayız. Ülkeler olarak da firmalar olarak da iyi bir aksiyon planı çizemeyiz, iyi bir politika izleyemeyiz. Bu açıdan değişim ve dönüşümün üzerimize olan etkilerini, hem ülke bazında etkilerini hem de firma bazında etkilerini, iyi anlamak, iyi tahlil etmek, iyi analiz etmek, iyi strateji geliştirmek açısından ve iyi politika ortaya koyma açısından elzemdir" diye konuştu.

"Kendi aramızdaki ticareti geliştirecek politikalar üretmemiz lazım"

Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan Dışişleri Bakanları ve Ulaştırma Bakanları'nın 3 + 3 formatında buluşmaya ve bir deklarasyona şahit olduğunu belirten Bağcı, "İş birliğimizi birleştirme, sorunları ortadan kaldırma ve iyi bir yol haritasıyla ortak koridoru hayata geçirerek bunu lehimize bir duruma dönüştürmek, buradan yararlanmak aslında bu orta koridorun fırsatını iyi değerlendirmek anlamındadır. Bu yaklaşım, yani siyasi iradenin cumhurbaşkanları iradelerinin ortaya koydukları vizyonun iş dünyasına da aynı şekilde yansıması ve ona göre hareketi bence kaçınılmazdır. Kendi aramızdaki ticareti geliştirecek, güçlendirecek varsa engelleri ortadan kaldıracak politika üretmemiz lazım" dedi.

Toplantıda CEC, TÜİB ve ATİB arasında memorandum imzalandı. Memorandumu CEC Başkanı Telman Aliyev, TÜİB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Büyükfırat ve ATİB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mursel Rüstemov imzaladı. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı / Politika