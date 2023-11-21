Büyükçekmece'de silahlı suç örgütü operasyonu: 19 kişi gözaltına alındı

Büyükçekmece'de yaşanan silahlı çatışmanın ardından yapılan soruşturma kapsamında 'Yol Yemezler' adlı suç örgütü üyesi oldukları tespit edilen 19 kişi gözaltına alındı. Villada yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

BÜYÜKÇEKMECE'de 9 Kasım'da bir villada yaşanan silahlı çatışmanın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların kendilerini 'Yol Yemezler' olarak tanıtan silahlı suç örgütünün üyesi oldukları tespit edildi. Öte yandan villada yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet otomatik tabanca, 400 adet 9 mm çaplı fişek, 100 adet boş kovan ve 13 adet şarjör ele geçirildi.

Büyükçekmece'de 9 Kasım'da yan villanın bahçesindeki telleri keserek içeri giren iki şüpheli ile villadakiler arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi yaralandı. Olay sonrası şüphelilerin kaldığı villada arama yapan polis ekipleri bodrum katında banyo içerisindeki gizli bölmede 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 2 otomatik tabanca, 400 mermi, 100 boş kovan ve 13 şarjör ele geçirdi. Yapılan çalışmalarda, çatışmanın yaşandığı villa içerisinde bulunan şüphelilerin, sosyal medyada kendilerini 'Yol Yemezlerö olarak tanıtan silahlı suç örgütünün mensupları oldukları tespit edildi. Çetenin, Büyükçekmece, Güngören ve Silivri'de silahlı saldırı, cinayet, silah ile birden fazla kişinin yaralanması, iş yeri ve araç kurşunlama, silah ile tehdit ve yağmaya teşebbüs gibi suçlara karıştıkları belirlendi.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma kapsamında eylemleri ve kimlikleri tespit edilen 28 şüpheliden 4'ünün halen cezaevinde olduğu belirlendi. Kalan 24 şüpheliyi yakalamak için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen organize şube polisleri İstanbul merkezli Diyarbakır ile Balıkesir'in Bandırma ve Edremit ilçelerinde belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Çete üyesi 14 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 1 yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Aralarında silahlı suç örgütünün lideri ve yöneticisinin de yer aldığı firari şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.

KONUYLA İLGİLİ İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Operasyonla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Merkezli Diyarbakır ve Balıkesir'de Eş Zamanlı Düzenlenen KAFES-14 operasyonları kapsamında, 'Yolyemezlerö Grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve 19 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yapılan operasyon kapsamında, 11 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet otomatik tabanca, 23 adet şarjör, 900 adet değişik çaplarda fişek, 1 adet çelik yelek, 15 adet kar maskesi, 2 adet GPS takip cihazı, Muhtelif miktarda uyuşturucu, 8 adet sanal bahiste kullanıldığı değerlendirilen bilgisayar ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu açıkladı. Yerlikaya paylaşımında operasyonların devam ettiğini belirterek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde operasyonları düzenleyen kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğizö İfadelerini kullandı.