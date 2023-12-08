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Büyükçekmece Belediye Meclisi 2024'ü 'Çalışma Yılı' ilan etti

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Büyükçekmece Belediye Meclisi Aralık ayı ikinci toplantısında oybirliğiyle 2024 yılını 'Çalışma Yılı' olarak ilan etti. Belediye Başkanı Hasan Akgün, 2024 yılının Cumhuriyetin ikinci yüzyılına denk geldiğini belirterek, herkesin çalışarak ülkenin geleceği için çaba göstermesini istedi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi Aralık ayı ikinci toplantısında 2024 yılı oybirliğiyle "Çalışma Yılı" olarak ilan edildi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi Aralık ayı ikinci toplantısı, Belediye Başkanı Hasan Akgün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Büyükçekmece Belediye Meclisi, 2024 yılını oybirliğiyle "Çalışma Yılı" ilan etti. Başkan Akgün, Cumhuriyetin ikinci yüzyılının 2024 yılı ile başlayacağını belirterek, "2024 yılında ayağa kalkalım. Bunu ifade edecek en güzel ibare tek kelimeyle 'çalışmak' olmalıdır. Yeşil için çalışalım, gelecek için çalışalım, gençler için çalışalım, dezavantajlılar için çalışalım, hepimiz için çalışalım. 2024 yılı teması 'Çalışma Yılı'nın çok doğru bir ifade olacağını düşünüyorum. Büyükçekmece Belediye Meclisi, Büyükçekmece sınırları içerisinde 2024 yılını 'Çalışma Yılı' ilan etmiştir. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

"Çok çalışarak, çok üreterek kendimizi, milletimizi, ailemizi daha mutlu etmek istiyoruz"

2024 yılı için barış, huzur, mutluluk ve bereket temennisinde bulunan Başkan Akgün, "Büyükçekmece ailemize, ulusumuza, memleketimize ve bütün dünyaya barış, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum. 2024 yılında güneyde, kuzeyde ve dünyanın çeşitli yerlerinde vuku bulan savaşların dinmesi, durması, insanlık adına güzelliklerin sergilenmesi hepimizin beklentisidir. İsrail'in yapmış olduğu zulüm inşallah sona erdirilir. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar inşallah bundan sonra ölmezler. Ukrayna'da yerle bir edilen şehirlerde ıstıraplar yaşayan, cenazeleri kaldıramayan insanların da bu zulümden kurtulmalarına vesile olan bir yıl olsun. Ülkemizde barışın, bereketin, huzurun, mutluluğun ve çok çalışmanın görüldüğü bir yıl olmasını diliyorum. Hep birlikte Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başladığı 2024 yılından itibaren bu ülkede ayağa kalkıp memleketin geleceği için herkesin bulunduğu kulvarda çok daha çalışarak ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu muhasır medeniyet düzeyine gelebilmesi için çalışma ve üretme yılı olmasını diliyorum. Birbirimize karşı olan dargınlıkların ortadan kalkmasını diliyorum. Yerel seçimlerde bütün siyasilerin vatandaşın huzurunu bozmayacak dil kullanmalarını diliyorum. 2024 yılında Büyükçekmece ailesi olarak hem esnafımız hem devletin kurumlarında çalışanlar, belediyemiz hep birlikte çok çalışarak, çok üreterek kendimizi, milletimizi, ailemizi daha mutlu etmek istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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