Büyükçekmece Belediye Meclisi, 1. Millet Meclisi'nin Örneği Olan Müzede Toplandı

Büyükçekmece Belediye Meclisi olağanüstü toplantısını Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye'de ilk olarak gösterilen 1'inci millet meclisinin bire bir örneğinin yapıldığı binada gerçekleştirildi. Müzede bulunan içerisinde Atatürk'ün ve dönemin milletvekillerinin olduğu bal mumu heykelleri ise gerçeğini aratmadı.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından, Milli Mücadele döneminde Ankara'da toplanan ilk millet meclisine benzeyen bir müze yapıldı. Müzede bulunan, o dönemde mecliste görev alan milletvekillerinin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de bal mumu heykelleri gerçeği aratmadı. Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında olağanüstü toplanan Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde, grup başkanlarına ve gazilere söz verildi. Toplantı da konuşmacılar tarafından cumhuriyetin önemi ve 100'üncü yıl kutlaması içerikli mesajlar okundu.

Meclis oturumu sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bu ruhu yaşayabilmek için çocuklarımızın bu ruha daha kolay ulaşabilmeleri için çocuklarımızın Cumhuriyet nerede kuruldu, kimler kurdu? Sorusuna cevap bulabilmeleri için 1'nci Meclis Binası'nı müze haline getirerek İstanbul halkımıza milletimize sunmak 2023 kutlama projelerimiz içerisinde yer aldı. Bugün 28 Ekim 2023 ve Büyükçekmece Belediye Meclisi Olağanüstü toplantısını bu meclis binasında yaptı. Konu sadece Cumhuriyet ve Cumhuriyet ile ilgili tebrik kutlama konuşmalarıydı. Çok da güzel oldu Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını doya doya yaşamak istiyoruz. Bu Cumhuriyet 100 yıldan fazla süredir ayakta eksiği fazlası bu Cumhuriyet yaşıyor. Bu Cumhuriyet dünya durdukça yaşayacaktır. Bu Cumhuriyet Bayramı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını şükranla minnetle anıyoruz. Atatürk ve onun fikirleri ebedi olarak yaşayacaktır" dedi.

Bina yapımı sırasında destek veren tarihçi Sacide Bolcan ise, "Bu bina özellikle bire bir aynı. Özellikle milletvekillerinin gözlerine bakarak konuşmakta bizi çok heyecanlandırdı buranın benzeri başka bir yerde yok. Ben onları da tek tek halkımıza tanıtmak isterdim ama büyük açılışa saklayalım onu da emekleri büyük. Bu meclis gerçekten etkili bir meclis aldığı kararlar dayanışması, içerisinde bulunan farklı milletvekillerine rağmen aldığı yol bizi Cumhuriyet'e kadar götürdü. O yüzden Atatürk'ün buradaki etkisini unutmak mümkün değil ama birinci meclis Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kaynağıdır" ifadelerini kullandı - İSTANBUL