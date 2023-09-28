Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Yardımcıları Yargılanıyor

Büyükçekmece'de yapılan yerel seçimler öncesinde bazı vatandaşların adreslerini bilgileri dışında taşıdıkları iddiasıyla Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve yardımcılarının da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Müştekiler, beyan formundaki imzaların kendilerine ait olmadığını belirtti.

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimler öncesinde bazı vatandaşların adreslerini bilgi ve onayları dışında ikamete uygun olmayan yerlere taşıdıkları, iddiasıyla aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile yardımcılarının da olduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bir kısım müştekiler ve sanık avukatları katıldı. Sanıkları tanımadığını söyleyen müşteki Abidin Kaya, "Adres beyan formundaki imza bana ait değil. Büyükçekmece'de hiç oturmadımö dedi.

Beyan formundaki imzanın kendisine ait olmadığını söyleyen müşteki Cemile Pelin Demir ise, "Seçim öncesi seçmen listesini kontrol ettiğimde adresim başka bir yer olarak görünüyordu. Nüfusa giderek düzelttimö şeklinde konuştu. Adres beyan formunda belirtilen adreste hiç oturmadığını söyleyen bir diğer müşteki Anıl Sertdemir de olaydan karakola çağırıldığında haberdar olduğunu söyledi. Mahkeme, diğer müştekileri dinlemek için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 33 adresten 23'ünün arsa, 2'sinin çocuk parkı, birinin anaokulu, birinin hafriyat çalışması yapılan alan, birinin ahır, ikisinin tır garajı, ikisinin iş yeri, birinin ise sokaktan girişi bulunmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, "İkamete uygun olmadığı tespit edilen 33 adreste toplam 249 kişinin ikamet kaydının bulunduğu, bu kişilerden 155'inin 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde Büyükçekmece'de seçmen kayıtlarının bulunduğu, 124'ünün oy kullandığı, 56'sının seçimler öncesinde Büyükçekmece'ye adres nakli yaptırdıkları, seçmen listelerinin kesinleşmesinin veya seçimlerin yapılmasının ardından eski adreslerine tekrar adres nakli yaptırdıkları, 56 kişiden 29'unun seçimlerde oy kullandığı anlaşılmıştır" denildi.

İddianamede ayrıca, sanık Samanlı'nın eylemlerini Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve belediye başkan yardımcıları Ömer Kazancı, Adem Yazır, Nuraydın Sak, Başak Sancar, Mehmet Başaran'ın yönlendirmesiyle gerçekleştirdiği, 7 sanığın da kooperatifte çalıştıkları, bu kooperatifte çalışan bazı bilgi ve talepleri dışında kimlik bilgilerini aldıkları ve Samanlı'ya ilettikleri belirtiliyor. İddianamede, kamu görevlisi olan sanıklar Hasan Akgün, Ömer Kazancı, Nuraydın Sak, Adem Yazır, Başak Sancar, Mehmet Başaran, Erdem Sunaçoğlu, Argun Saygı, Şenay Güveç, Yonca Çebi, Sıtkı Bıçakçı, Ayşın Kuzucu ve Mehmet Özgür Samanlı ile kamu görevlisi olmayan sanıklar Ömer Çebi, Yusuf Akgün, Arif Akgün, Osman Doğan, Mecit Başalmaz, Talat Üstündağ ve Ayhan Ocakbaşı'nın "zincirleme olarak resmi belgede sahtecilik" ve "seçme yeterliliği olmayanları seçmen kütüğüne kayıt ettirme", "seçmen listesini sahte olarak tanzim etme, bozma, çalma veya yok etme" suçlarından ayrı ayrı 4 yıldan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.