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BÜYÜK TAARRUZ'UN 102'NCİ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİNE KATILDI

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 102. yıldönümü etkinliklerine katıldı. Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da yapılan törenlere katılarak Zafer Bayramını kutladı.

BÜYÜK TAARRUZ'UN 102'NCİ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİNE KATILDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kütahya programının ardından Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 102'nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katıldı, Zafer Bayramını kutladı. Kurtulmuş, Şuhut'ta Atatürk Evi önünde yapılan törene katıldı. Burada yaptığı konuşmada ilk olarak Zafer Bayramını kutlayan Kurtulmuş, "Büyük Taarruz'a giden yolda 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlayacağımız bu haftada Afyon ilimizde de fevkalade değerli kutlama etkinlikleri yapılacak, sabah saatlerinde Kütahya'da başladığımız programları bugün burada sizlerle Şuhut'ta birlikte olarak Atatürk Evini ziyaretle ve biraz sonra da stadyumdaki programlarla birlikte bu geceyi tamamlamış olacağız. Değerli kardeşlerim, 25- 26 Ağustos aslında 30 Ağustos Zafer Bayramı'na giden yolun başlangıcıdır. Türk tarihinin yakın dönemlerinin en önemli dönem noktalarından birisidir. Aynı zamanda bildiğiniz gibi 25- 26 Ağustos bu toprakların aziz milletimize açıldığı, Sultan Alparslan Han'ın Anadolu topraklarını Müslüman Türk milletine açmış olduğu fevkalade önemli bir tarihtir. Nasıl o kuruluşun tarihi ise 26- 30 Ağustos 1922'ye uzanan süreç ise milletimiz için kurtuluşun dönüm noktasıdır. Bu vesileyle o zor günlerde şimdi 102 yıl sonra geçmişi konuşmak kolay" dedi.

'ATATÜRK'Ü HÜRMETLE YAD EDİYORUM'

Kurtulmuş, "O gün, o yokluk içerisinde, dağılmış bir ordunun olduğu ortamda bu aziz millet ya Allah diyerek Anadolu'nun her yerinden, Osmanlı coğrafyasının her yerinden gelerek bağımsızlık mücadelesini başlattılar. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin öncüsü büyüklerimizi hürmetle, saygıyla yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Bu büyük mücadele esasında çok dersler barındırmaktadır. Destansı bir kurtuluş mücadelesidir. Afyonkarahisar ve Kütahya bu büyük mücadelenin gerçekleştirildiği, Yunan'ın denize döküldüğü 9 Eylül 1922'yi başlatan süreç buradan başladı. Biz milli ruha sahip olduğumuz için kazandık. Bu millet hürriyet ve haysiyetine düşkün bir millettir. Bu millete asla boyunduruk vurulamamıştır ve vurulamayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımıyla birlikte kortej yürüyüşü başlarken Kurtulmuş ve protokol üyeleri Şuhut Belediye binasına geldi. Belediyeyi ziyaret eden Kurtulmuş, daha sonra Şuhut Belediye Stadyumu'na geçti.

Ali Fuat GÜÇLÜER/ AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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