Büyük Önder Atatürk için TBMM'de anma töreni
- Güncelleme:
Politika Haberleri
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla TBMM'de anma töreni düzenlendi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla TBMM'de anma töreni düzenlendi.
Törene, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ ve Sırrı Süreyya Önder, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, milletvekilleri, Meclis bürokratları ve çalışanları katıldı.
TBMM Başkanvekili Bozdağ'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaynak: AA / Politika