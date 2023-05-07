Büyük İstanbul Mitingi'ne akın eden binlerce vatandaş D-100 karayolunda kuyruk oluşturdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için binlerce vatandaş adeta yollara döküldü.

Büyük İstanbul Mitingi'ne akın eden binlerce vatandaş D-100 karayolunda kuyruk oluşturdu

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'ne katılmak için binlerce vatandaş adeta yollara döküldü. D-100 karayolunda Atatürk Havalimanı istikametinde şahsi araçlarıyla ve minibüslerle ilerleyen vatandaşlar bayraklar sallayarak sloganlar attı, yolda kuyruk oluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Atatürk Havalimanı'nda Büyük İstanbul Mitingi düzenleniyor. Mitinge gitmek için binlerce vatandaş Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıktı. Ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları taşıyan vatandaşlar D-100 karayolundan miting alanına doğru adeta akın etti. Miting alanına gitmek için yola çıkan vatandaşlar D-100 Karayolu Edirne istikametinde yoğunluk oluşturdu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu D-100 Karayolu'nda Büyük İstanbul Mitingi'ne katılım sağlamak isteyen vatandaşlar ellerindeki bayrakları araçların camlarından sallayarak sloganlar eşliğinde ilerledi. Bazı vatandaşlar ise araçlarından inerek ellerindeki bayraklarla birlikte miting alanına D-100 Karayolu'ndan yürüyerek ilerledi.