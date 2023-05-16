Büyük bütçeli anket şirketleri yanıldı, Bursalı firma seçim sonucunu bildi

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi, sandıktan çıkan sonuçlara göre ikinci tura kaldı. Ortaya çıkan oy dağılımı ise anket şirketlerinin yüzde 95'ni yanılttı. Bursalı Politics Araştırma Firması ise seçimden bir hafta önce açıkladığı ankette Cumhur İttifakı'nın yüzde 49,3, Millet İttifakı'nın 45,3, Sinan Oğan'ın da yüzde 4 ile yüzde 6 arasında oy alacağını açıklamıştı. Politics Araştırma Firması Sahibi Recep Güven, "Anket firmaları araştırma yapmaktan öte manüplasyon yapan bir duruma geldi. Biz ise 2700 denekle sonucu bir hafta önce bire bir vermiştik" dedi.

Seçim öncesi anket sonuçlarını açıklayan kamuoyu araştırma şirketleri, öngörülerinde yanıldı. Anketlerin çoğunlukla ikinci sırada gösterdiği Erdoğan, sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı tabloda, oyların yüzde 49.5'ini aldı. Son hafta öne çıkan anketlerin ilk sırada gösterdiği Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 50 barajını geçemedi. Anketler, Erdoğan'ın oyunu ağırlıklı olarak yüzde 43-45 bandında gösteriyordu. Bazı anket sonuçlarında ise Erdoğan yüzde 50 barajının üzerine çıkıyordu. 15 Mayıs itibariyle Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49,5, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.9, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ise yüzde 5,2 oy aldı. İttifaklara göre milletvekili seçimi oy oranları ise Cumhur İttifakı yüzde 49.8, Millet İttifakı yüzde 34.9, Emek ve Özgürlük İttifakı yüzde 10 olarak gerçekleştiği görüldü.

Anket şirketlerinin yanıldığını ifade eden Politics Araştırma Firması Sahibi Recep Güven, "Araştırma firmalarının yüzde 95'i yanıldı. Toplum tarafından karşılığı olan firmaların yanılması önemli aslında. Bir araştırma öyle 1 haftada olmaz. "Ben yanılmadım" diyen firmalar dahi 15 günde 3 tane çalışma yayınlıyorlar, hangisi tutarsa. ya da 3 ay içerisinde 20 tane çalışma yayınlıyorlar. Hangisi tutarsa, "biz yanılmadık" diyorlar ama bu dönemin malumu maalesef araştırma firmalarıdır" dedi.

"Seçimin kaybedeni anket şirketleri"

Çalışmaların objektif yerine manipülatif olduğu belirten Güven, "Vatandaş anket çalışmalarına toptancı bakıyor. Televizyondan gördüğü araştırma firmalarının iddialı açıklamaların 5-6 puan sapmasından dolayı, araştırma firmalarının tamamına güvensiz olarak bakıyor. Politic's olarak biz bu sonuçları tahmin etmiştik. Tahmin etmekten ziyade birebir sonucu vermiştik. 49.3 Cumhur İttifakı'nın lideri Recep Tayyip Erdoğan demiştik. Seçimler şu an itibariyle 2. tura kaldı. 2. turun değerlendirilmesi önemli. 14 Mayıs seçimlerini ana mağluplarından bir tanesi araştırma firmaları. Bu işi kamuoyunu aydınlatmak yerine bir manipülasyon aracı olarak kullandıkları ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Politics Araştırma şirketinin 24 ilde 2 bin 700 kişi katılımıyla yaptığı çalışmada TUİK verileri baz alınarak 12 üst bölgede ve 12 alt bölgede yüz yüze anket tekniği kullanıldı. Çalışmaların 14 mayıs seçimlerinde ilk turda bitmeyeceğini belirtirken, yüzde 50'nin üzerinde alabilecek adayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu aktarıldı. - BURSA

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023