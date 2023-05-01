Üye Girişi
Haberi Paylaş
Büyük Birlik Partisi'nde SKM başkanı belli oldu

Büyük Birlik Partisi'nde SKM başkanı belli oldu

Politika Haberleri

Büyük Birlik Partisi (BBP) Özel Kalem Müdürü Bedirhan Çolak Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı oldu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Özel Kalem Müdürü Bedirhan Çolak Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı oldu.

BBP 3. sıra Milletvekili Adayı Selim Öztürk, Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanlığı görevini BBP Özel Kalem Müdürü Bedirhan Çolak'a devretti. 28 yaşındaki Çolak'ın, Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu olduğu öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Büyük Birlik Partisi Milletvekili Adayı Selim Öztürk Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title