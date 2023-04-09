Büyük Birlik Partisi milletvekili aday listesi YSK'ye teslim edildi

ANKARA - Büyük Birlik Partisi'nden milletvekili adayı gösterilen isimler, partinin genel başkanı Mustafa Destici'nin onayının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi.

Cumhur İttifakı üyesi olmasına rağmen ayrı liste ile seçime girme kararı alan BBP, Genel Başkan Mustafa Destici'nin onayının ardından milletvekili aday listesi YSK'ye teslim etti.

Listeyi teslim ettikten sonra konuşan BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, üst derecede teveccüh görmüş bir parti olduklarını savunarak, "Son dönemde Cumhur İttifakı içinde yaptığımız çalışmalar, 2018 yılında Cumhur İttifakı ile birlikte seçimlere girdiğimiz günden bugüne yaptığımız çalışmalar, Türk devletinin bekası, milletimizin huzur ve refahı noktasında milletimizden teveccüh olduğunu görmüş ve BBP olarak tek başımıza seçimlere girmiş bulunuyoruz. Cumhur İttifakı, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi'nden oluşmaktadır. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan olmakta olup, biz BBP olarak inanıyoruz ki bu seçimlerde Cumhurbaşkanımızı tekrar seçtirip, yine milletin hizmetinde, devletimizin bekası ve milletimizin huzur ve refahı noktasında en üst noktada çalışmalarına devam edecektir" dedi.

Yelis, şöyle devam etti:

"BBP olarak birbirinden değerli adaylarımızla milletimizin huzuruna çıkacağız. Öyle inanıyoruz ki TBMM'de temsil edilme noktasında en iyi noktayı yakalayıp bundan sonraki dönemde de hizmet etmeye devam edeceğiz. Şu anda içinde bulunduğumuz Cumhur İttifakı, Türkiye şartları içinde milletimizin sağ duyusunu, milletimizin ortak kanaatini ve BBP olarak bizlerin hayata bakış, meselelere bakış ve inançlara bakış noktasında en üst noktada birlikteliğin olduğu bir ittifak olarak gördüğümüz için bu ittifakın içinde yer aldık. Bu ittifakın içinde BBP ad ve amblemi ile en yüksek oyu almayı ümit ettiğimiz için de seçimlere tek başımıza girdik."

Yelis, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin İstanbul 1. bölgeden milletvekili adayı olarak seçimlerde yarışacağını dile getirdi.