Büyük Aile Platformu LGBT Propagandasına Karşı Mücadele Edecek

Büyük Aile Platformu Sözcüsü Zeynep Hatice Ses, "Küresel emperyalist lobilerin LGBT propaganda ve dayatması üzerinden yürüttüğü kültür terörüne geçit vermeyeceğiz." dedi.

Beyoğlu Atlas Sineması'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamayı Büyük Aile Platformu sözcüleri Nuriye Çakmak Çelik ve Zeynep Hatice Ses okudu.

Büyük Aile Platformunun farklı kesim ve ideolojilerden "aile" konusuna duyarlı vakıf ve derneklerin öncülüğünde kurulduğunu belirten Nuriye Çakmak Çelik, aileyi ve fertlerini tehdit eden unsurlara karşı mücadelede, aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarda iş ve güç birliği yapan bir irade olduklarını ifade etti.

Çelik, Türkiye'yi parçalamayı hedefleyen, eli kanlı terör örgütlerine her türlü silah desteğini sağlayan yabancı devletlerin, aynı zamanda LGBT propagandasının da en önde gelen finansörleri ve destekçileri olduğunu savunarak, "Nice annenin evladını dağa kaçıran, nice gencimizi uyuşturucularla zehirleyen terör örgütlerinin ve onların destekçisi yabancı ülkelerin ve kuruluşların, LGBT paçavrasını binalarına, konsolosluklarına asması nasıl bir tehlike ile karşı karşıya olduğumuzun en açık göstergesidir." diye konuştu.

Zeynep Hatice Ses, global popüler kültürün tüm unsurlarıyla özellikle gençleri ve çocukları bireysel yaşamaya, evlilik dışı ilişkilere, cinsel kimlik karmaşasına, madde bağımlılığına, hedonizme, kimliksiz, şahsiyetsiz, cinsiyetsiz, milliyetsiz, devletsiz ve ailesiz yaşam tarzlarına teşvik ettiğini söyledi.

Mücadelelerinin ve itirazlarının muhatabının bireyler olmadığına vurgu yapan Ses, "Bizim mücadelemiz LGBT propaganda ve dayatmasını icra edenlerle onları himaye ve finanse eden yapılarladır. Özel hayatları toplumun önüne saçan LGBT lobisinin yatak odalarını sokağa taşımalarına asla sessiz kalmayacağız. " ifadesini kullandı.

Milletin birliğine, değerlerine savaş açanlara hep birlikte karşı duracaklarını anlatan Ses, "Marjinalliğin normalleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Küresel emperyalist lobilerin LGBT propaganda ve dayatması üzerinden yürüttüğü kültür terörüne geçit vermeyeceğiz." dedi.

Zeynep Hatice Ses, hak, adalet, özgürlük, eşitlik kavramlarının içini boşaltan LGBT lobisinin "sözde onur yürüyüşü" sloganı ile "onur" kavramını daha önce içini boşaltıp bozdukları temel kavramlar gibi bozarak gençleri kendi propagandalarına alet etmek istediklerini söyledi.

Basın açıklamasının ardından Büyük Aile Platformunu oluşturan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri hatıra fotoğrafı çekti.