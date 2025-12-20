Bütçe görüşmeleri sürerken Genel Kurul'da 'Leyla Zana' kınaması

'ÜLKEMİZİN YAŞLI NÜFUS ORANI 2040'TA YÜZDE 16'YA YÜKSELECEK'

Bakan Göktaş, yaşlı vatandaşlar ile ilgili sorular üzerine değerlendirmelerde bulunarak, "Son günlerde yaşlı vatandaşlarımız ve emeklilerimiz üzerinden maalesef bir algı operasyonu yürütülüyor; bugün de Genel Kurul çatısı altında bu iddialar dile getirildi. Vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi adına Bakanlığımızın çalışmalarını da burada özetlemek isterim. Nüfusumuz dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlanıyor. Şu anda ülkemizin yaşlı nüfus oranı yüzde 10,6 ve bu oran 2040'ta yüzde 16'ya yükselecek ve kat kat ilerlemeye devam edecek. İşte, bu kapsamda, bizler de, 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' diyoruz. Bakanlığımıza bağlı 173 huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezimiz hizmet veriyor; bunların 8'ini bu sene açıyoruz, 8'ini önümüzdeki sene açıyoruz. Böylelikle geliri olmayan veya ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızdan, yaşlılarımızdan kesinlikle ücret talep etmiyoruz. Bakanlığımıza bağlı huzurevlerinde kalan yaşlılarımızın yüzde 30'unun tamamen bakım hizmetlerinden ücretsiz yararlandığını ifade etmek istiyorum; bunların genel sağlık sigortalarını devlet olarak biz karşılıyoruz. Ayrıca, kendilerine kişisel ihtiyaçlarını karşılamaları için aylık bir ödeme sağlıyoruz. Bakanlık olarak önceliğimiz, yaşlılarımızın kurum bakımı yerine sosyal bağlarını koruyarak aktif bir yaşam sürmelerini sağlamak" diye konuştu.

'GÜNDÜZLÜ BAKIM MERKEZLERİMİZİ YAYGINLAŞTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ'

2023 Yılında Türkiye Yaşlı Profili Araştırması yaptıklarını hatırlatan Bakan Göktaş, "Bu araştırmaların sonuçları çok çarpıcı oldu. Yaşlılarımızın yüzde 75'i ne cevap verdi biliyor musunuz? 'Biz huzurevi yerine evimizde; ailemize yakın, sosyal çevremize yakın, tek başına bile olsak kalmak istiyoruz' dediler. Dolayısıyla bu kapsamda evde bakım ile evde sağlık hizmetlerini entegre ederek gündüzlü bakım merkezlerimizi yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda şu ana kadar 42 gündüzlü bakım merkezini açtık ve bugünden sonra da gündüzlü bakım hizmetlerini yaygınlaştırmaya devam etmemiz lazım. Bir yandan huzurevlerimiz elzem, yapmaya devam edelim ama yaşlılarımızı sosyal çevrelerinden kopararak sadece kurum bakımı bir alternatif model olamaz. Bu kapsamda bizim de çeşitli çalışmalarımız var; Yaşlı Destek Programı'nı yürütüyoruz. Bakın, YADES ile 159 bin 499 yaşlımızın ihtiyaçlarına bire bir çözümler üretiyoruz" dedi.

'DEVLETİN OLDUĞU YERDE KİMSE SAHİPSİZ DEĞİLDİR'

Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri ile vatandaşların sağlık, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin aynı çatı altında sürdürüldüğünü söyleyen Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Biz uzun yıllardır bir proje yürütüyoruz, bunu da sizlere anlatayım; Evsizlere Konaklama Projesi. Proje kapsamında her yıl 81 il valiliğine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızla bizzat benim imzamla bir genelge gönderiyoruz. 'Evsiz ve kimsesiz bir vatandaş var mıdır, tarayın?' diyoruz, taramasını yapın ve tespit edin. Bu taramalar periyodik olarak da tekrarlanıyor. Tespit edilen kişilere ücretsiz olarak kamu misafirhanelerine yerleştiriyoruz; şayet kamu misafirhanesine yerleştiremezsek de onlara otel gibi konaklama imkanı sağlıyoruz. Burada temizlik, sağlık, gıda, temel ihtiyaçlar ve benzeri diğer ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Günlerdir ifade edilen iddialar hakkında gerekli incelemeleri de yaptık. İddialarda bahsedilen kişilerle de görüşüldü; ikna edilenlerin konukevine yerleştirilmesini yaptık ama ikna etmek zorunda kaldık. Bakın, özellikle ifade etmek istiyorum, yani üzülerek gördük ki devletimizin sunduğu tüm imkanlara rağmen bireysel tercihleri bilinçli olarak vatandaşlarımızı yanıltmak amacıyla toplumsal bir kriz gibi sunulmaya çalışıldı. Şunu ifade etmek istiyorum; devletin olduğu yerde kimse sahipsiz değildir."

BAKAN KACIR, SORULARI YANITLADI

Genel Kurul'da bütçe kanunu teklifinin 14'ncü maddesi üzerine görüşmeler sürerken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'ndan bahseden Bakan Kacır, "Program ile şehirlerimizin sahip olduğu potansiyelleri değerlendirdik. Atıl kaynakların harekete geçirilmesine, bölgelerin yetkinlik ve teknoloji üretim düzeyinin geliştirilmesine, ithal girdilerin yerleştirilerek tedarik zincirinin güçlendirilmesi ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması amacıyla her ilimizde 4 yatırım konusu olmak üzere, toplam 324 yatırım konusu belirledik ve kamuoyuna ilan ettik. Bu yatırım konularına yönelik başlattığımız Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nda ilk çağrımız da 418 milyar liralık yatırım ve 47 bin 700'den fazla istihdam hedefi olan 696 proje başvurusu aldık. Bu programa yapılan yüksek sayıdaki başvuru, bölgelerin potansiyellerinin ortaya çıkarılması ve katma değerli üretime yönelik yatırım iştahının güçlü şekilde devam ettiğini ispatlamaktadır. Bu yatırımlarda 240 milyon liraya kadar finansman desteği, yatırımların yüzde 50'si kadar vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi, özellikle burada zikredilen Muş, Ağrı, Tunceli gibi şehirlerimizde, altıncı bölge şehirlerimizde 14 yıl sürelere erişen sigorta primi destekleri sunuyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Kacır, program kapsamında Muş, Tunceli ve Ağrı illerindeki yatırımları anlattı.

'ÇELİK KUBBE MİLLİ HAVA VE FÜZE SAVUNMA MİMARİSİDİR'

Bakan Kacır, Çelik Kubbe savunma sistemi ile ilgili soruları değerlendirerek, "Çelik Kubbe, Türkiye'nin hava sahasını gelebilecek tehdit türlerine; uçaklara, helikopterlere, İHA'lara, seyir füzelerine, balistik füze tehditlerine karşı korumak amacıyla radarlar, sensörler, komuta kontrol sistemleri ve kısa, orta, uzun menzilli hava savunma silahlarımıza entegre bir ağ altında birleştiren milli hava ve füze savunma mimarisidir. Bu programla amacımız havadan gelebilecek ileri teknoloji yeni nesil tehditlere ve giderek karmaşıklaşan tehdit ortamına karşı ülkemizin hava savunmasını daha güçlü, daha etkin, daha çevik hale getirmektir. Çelik Kubbe'nin sistemler sistemi yapısı sayesinde farklı kaynaklardan gelen her türlü sensör verisi gerçek zamanlı olarak bir araya getiriliyor ve tek bir operasyon resmine dönüştürülmüş oluyor. Böylelikle yapay zeka destekli tespit, tanıma, sınıflandırma ve karar alma kabiliyetlerimizin hem doğruluğu hem de işleme hızı önemli ölçüde artmış olacak. Malumunuz bu yıl ASELSAN 300 milyon dolarlık bir yatırımla Çelik Kubbe'nin unsurlarının seri üretimini başlattı. İnşallah, devreye alacağımız 1,5 milyar dolarlık Oğulbey yatırımını da tamamladığımızda seri üretim kabiliyetlerimiz hızlanacak. Bu yıl Çelik Kubbe unsurlarının teslimatlarına başladık. 47 sistemi Türk Silahlı Kuvvetlerimize büyük bir gururla teslim ettik" diye konuştu.

'CAYDIRICILIĞIMIZI ÜST SEVİYEYE ÇIKARABİLMEK ADINA 2 BİN KİLOMETRE MENZİLLİ FÜZELERİ ÜRETECEĞİZ'

Füze programının da güçlü bir şekilde sürdürüldüğünü vurgulayan Bakan Kacır, "Caydırıcılığımızı en üst seviyeye çıkarabilmek adına 2 bin kilometre menzilli füzeleri de yerli ve milli olarak üreteceğiz. Ben saygıdeğer milletvekillerimizle bir gurur haberini daha paylaşmak istiyorum. Bugün ASELSAN'ımız bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan Polonya'ya 410 milyon dolarlık elektronik harp sistemleri ihracatını duyurdu. İnşallah önümüzdeki hafta bundan daha büyüğünü de milletimizle paylaşacağız" dedi.