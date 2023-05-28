Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi Bursalıları meydanlara döktü. Binlerce Erdoğan sevdalısı ellerinde bayraklarla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na akın etti. Bursa'da seçime katılımın yüzde 87 civarında gerçekleştiği ve Erdoğan'ın oy oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olması dikkat çekti.

Bursalılar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na akın etti

Binlerce Erdoğan sevdalısı ellerinde bayraklarla meydana akın etti

BURSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi Bursalıları meydanlara döktü. Cumhur İttifakı'na en büyük desteği veren büyük şehirler arasındaki Bursa'da binlerce kişi ellerinde Türk Bayrakları ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na akın etti.

Türkiye ortalamasının üzerinde bir oy grafiğine sahip olduğu Bursa'da, Erdoğan sevdalıları ellerinde Türk Bayrakları, AK Parti ve MHP bayrakları ile zaferi kutluyorlar.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda meşaleler yakılıp, Erdoğan şarkıları söylenirken, kimisi Rabia, kimisi bozkurt işareti yaptı. Bursa'da seçime katılımın yüzde 87 civarında gerçekleştiği ve Bursa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olması dikkat çekti.

Erdoğan'ın devasa fotoğrafının yer aldığı meydanda zafer şarkıları, kahramanlık türküleri ve seçim şarkıları söyleniyor.