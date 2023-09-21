Bursa ve Balıkesir'de eş zamanlı narkotik operasyonu: 135 şüpheli gözaltına alındı

Bursa ve Balıkesir'de narkotik operasyonu: 135 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir'de gerçekleştirilen eş zamanlı narkotik operasyonunda, 135 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir'de eş zamanlı narkotik operasyonu yapıldığını duyurdu. Buna göre; Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 140 şüpheliye yönelik Mustafakemalpaşa ve Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyona 2 bin 23 personel, 13 narkotik dedektör köpeği, 3 insansız hava aracı, 1 helikopter ile polis özel harekat ve çevik kuvvet personeli katıldı. Operasyon kapsamında, 135 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken; 21,5 kilogram metamfetamin, 1,2 kilogram bonzai ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 19 silah ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, "Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Nerede olurlarsa olsunlar, inlerine girip onlara hayatı dar etmeye kararlıyız" dedi.