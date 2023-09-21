Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ı ziyaret etti

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ı makamında ziyaret etti. Vali Demirtaş, Gemlik Kaymakamı ve Belediye Başkanı ile birlikte projeler hakkında bilgi aldı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ı makamında ziyaret etti.

Gemlik Kaymakamı Hasan Göç ve Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ı makamlarında ziyaret eden Vali Demirtaş, çarşı bölgesinde bulunan esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Umurbey'de yapımına devam eden Celal Bayar Kütüphane ve müze inşaatındaki son durum hakkında yetkililerden bilgi alırken, Gemlik Serbest Bölgede bulunan fabrikaları da gezdi.

Belediye'ye iade-i ziyaret

Vali Mahmut Demirtaş, Kaymakam Hasan Göç ile birlikte Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan tarafından Gemlik ve ilçe genelinde devam eden projeler hakkında bilgi verildi. Başkan Sertaslan ziyaretlerinden dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür etti.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, "Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ı ziyaret ettik. İlçemize kattığı değerli çalışmaları için teşekkür ediyor ve görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA