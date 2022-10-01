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Bursa politika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'un Gemlik'teki fabrikasını 29 Ekim'de açıyor, seri üretimi başlatıyoruz."

Politika Haberleri

Bursa politika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'un Gemlik'teki fabrikasını 29 Ekim'de açıyor, seri üretimi başlatıyoruz.'

Bursa politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'un Gemlik'teki fabrikasını 29 Ekim'de açıyor, seri üretimi başlatıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG'un Gemlik'teki fabrikasını 29 Ekim'de açıyor, seri üretimi başlatıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim TOGG Politika Haberler

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