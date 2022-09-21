Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa politika haberleri... AK Parti İl Başkanı Yıldırım ilçe başkanlarıyla bir araya geldi

Politika Haberleri

Bursa politika haberleri... AK Parti İl Başkanı Yıldırım ilçe başkanlarıyla bir araya geldi

Bursa haber: AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Nail Öztürk, Bilecik Teşkilat Başkanı Servet Yılmaz ve diğer ilçe başkanlarının katıldı. Yapılan toplantıda ilçelerin teşkilat çalışmalarını ve gelecek dönem programlar değerlendirilerek yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Toplantı ile ilgili açıklama yapan İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Teşkilatlar olarak amacımız; halkımıza, hizmetin en iyisini en doğru şekilde sunmaktır. Tüm ilçe başkanlarına yapmış oldukları çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. nAllah'ın izni ile bu aziz şehre ve güzel insanlarına hizmet etme bahtiyarlığını yaşamaya devam edeceğiz. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Servet Yılmaz AK Parti Hisarcık Bilecik Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title