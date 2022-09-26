Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa politika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'ya geliyor

Politika Haberleri

Bursa politika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'ya geliyor

Bursa politika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış programı için Bursa'ya geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış programı için Bursa'ya geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül 2022 Perşembe günü Bursa İznik'te başlayacak olan 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış programına katılacak. 2 Ekim 2022 tarihine kadar sürecek olan 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 102 ülke ve 3 binden fazla sporcu yer alacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Dünya Göçebe Oyunları Recep Tayyip Erdoğan Bursa Politika Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title