Bursa politika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'ya geliyor Politika Haberleri Bursa politika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış programı için Bursa'ya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış programı için Bursa'ya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül 2022 Perşembe günü Bursa İznik'te başlayacak olan 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış programına katılacak. 2 Ekim 2022 tarihine kadar sürecek olan 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 102 ülke ve 3 binden fazla sporcu yer alacak. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Dünya Göçebe Oyunları Recep Tayyip Erdoğan Bursa Politika Haberler

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