Bursa İnegöl Jandarma Komutanlığı, Mısır uyruklu 5 kaçağı yakaladı
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Bursa İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mısır uyruklu 5 kişiyi kaçak yollarla ülkeye giriş yaparken yakaladı. Şahıslar sınır dışı edilmek üzere yetkililere teslim edildi.
Bursa İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri ülkeye kaçak yollarla gelen Mısır uyruklu 5 şahsı yakaladı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde kaçak göçmenlere yönelik yaptıkları uygulama sırasında şüphelendikleri 5 şahsı durdurdu. Yapılan incelemede Mısır'dan ülkeye kaçak yollarla geldikleri tespit edilen 5 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar sorgulamalarının ardından sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika