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Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gür görevden alındı

Politika Haberleri

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gür görevden alındı

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'ün görevden alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yayımlandı. Kararın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince yapıldığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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