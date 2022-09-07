Bursa haberleri | MHP'nin ikinci seçim mitingi Bursa'da
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Bursa haberler... Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), ikinci seçim mitingini Bursa'da düzenleyecek.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), ikinci seçim mitingini Bursa'da düzenleyecek.
MHP, ilkini 4 Eylül'de Sivas'ta gerçekleştirdiği "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitinginin ardından ikinci seçim mitingine hazırlanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla 11 Eylül'de Bursa Gökdere Meydanı'nda ikinci seçim mitingi gerçekleştirilecek. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika