AK Parti'li Efkan Ala: Biz yüzleşmeden çekinen parti değiliz

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Arkadaşlarımız sahada. Biz yüzleşmeden, vatandaşlarımızla bir araya gelmeden çekinen değil, bilakis onu siyaset etme tarzı olarak tanımlamış bir partiyiz. Bugün yeni bir tarzla vatandaşla buluşuyoruz" dedi.

Ak Parti Bursa İl Başkanlığı, 81 ilde 'Yüz Yüze, 100 Gün' sloganıyla başlattığı halkla buluşma etkinliğine Gürsu ilçesinden başladı. Ziyaret öncesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Bursa milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve yöneticilerle partililer katıldı. Gazetecilere açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, amaçlarının siyaseti halkla yapmak olduğunu belirterek şunları söyledi:

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da konuşmasında, bundan sonraki süreçte milletvekilleriyle sahada olacaklarını belirterek, "Bu programın sonucunda Bursa'nın gezilmemiş sokağı kalmayacak" dedi.