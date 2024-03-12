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Karacabey'deki taşınmaz ve yapılar Türkiye Şeker Fabrikası'ndan 58.5 milyon liraya satıldı

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan ve mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikası'na ait olan 8 bin 556 metrekarelik taşınmaz ve üzerindeki yapılar, 58 milyon 500 bin lira bedelle Coşkun Örs Yemek, Gıda, Hayvancılık, Turizm ve Otelcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne satıldı. Bu karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı ve Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikası'na ait taşınmaz ile üzerinde yer alan yapıların 58 milyon 500 bin lira bedelle satılmasına ilişkin Özelleştirme Dairesi Başkanlığı ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Özelleştirme Dairesi Başkanlığı ile ilgili karara göre; mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikası'na ait Bursa'nın Karacabey ilçesindeki 8 bin 556 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar 58 milyon 500 lira bedelle Coşkun Örs Yemek, Gıda, Hayvancılık, Turizm ve Otelcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne satıldı. Söz konusu kararın 4046 sayılı Kanunun 3'üncü ve geçici 29. maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8. Maddesi gereğince alındığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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