Bursa'da yasa dışı bahis ve oyun makinelerine operasyon
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı bahis, tombala ve oyun makinelerine yönelik uygulama yapıldı. Uygulama sonucunda 7 şahıs gözaltına alındı ve 14 şahsa idari para cezası kesildi. Ayrıca 128 bahis sitesinin erişimi engellendi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı bahis, tombala ve oyun makinelerine yönelik uygulama yapıldı.
335 personel ile gerçekleşen uygulamada, 312 işyeri, 9 dernek denetlendi. Uygulama sonucunda 3 bin 747 şahıs sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs gözaltına alındı. Ayrıca 14 şahsa 48 bin 380 TL idari para cezası kesildi.
1 tabancanın da ele geçirildiği operasyonda, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince Uyuşturucuya Özendirme, Müstehcenlik ve Yasadışı 128 bahis sitesinin erişimi engellendi. - BURSA