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Bursa'da yasa dışı bahis ve oyun makinelerine operasyon

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı bahis, tombala ve oyun makinelerine yönelik uygulama yapıldı. Uygulama sonucunda 7 şahıs gözaltına alındı ve 14 şahsa idari para cezası kesildi. Ayrıca 128 bahis sitesinin erişimi engellendi.