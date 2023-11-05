Bursa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı
Politika Haberleri
Bursa'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yasa dışı bahis, kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 293 umuma açık yer ve iş yerinde kontrol ve denetim yapıldı. Uygulama sonucunda 5,7 gram esrar ele geçirilirken toplamda 401 bin 357 lira para cezası uygulandı.
Bursa'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yasa dışı bahis, kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca, 17 ilçede, 106 tim bünyesinde 344 personelin katılımıyla 293 umuma açık yer ve iş yerinde kontrol ve denetim yapıldı.
Uygulamada, 4 bin 32 kişinin UYAP sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı. 8 kişiye idari işlem yapılırken 2 kişiye de adli işlem yapıldı.
Uygulamada 5,7 gram esrar ele geçirilirken toplamda 401 bin 357 lira para cezası uygulandı.