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Bursa'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Bursa'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yasa dışı bahis, kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 293 umuma açık yer ve iş yerinde kontrol ve denetim yapıldı. Uygulama sonucunda 5,7 gram esrar ele geçirilirken toplamda 401 bin 357 lira para cezası uygulandı.