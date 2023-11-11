Bursa'da yapılan uygulamada 28 kişi yakalandı, 91 sürücüye ceza kesildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulama gerçekleştirdi. Uygulama sonucunda çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalanırken, trafiği tehlikeye atan 91 sürücüye toplamda 203 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulama gerçekleşirdi. Yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalanırken, trafiği tehlikeye atan 91 sürücüye ise toplamda 203 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent merkezinde 'huzur' uygulaması gerçekleştirdi. Polis ekiplerince kentin farklı noktalarında kolları sıvayan polis ekipleri, denetimlerde 5141 kişinin sorgusunu yaparken, çeşitli suçlardan aranan 28 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 3 silah, 10 adet fişek,, bir adet havalı tabanca, çakar, tüfek kartuşu ve 92 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Trafik canavarlarını es geçmeyen Bursa polisi, 2401 araç kontrol etti. Trafik kurallarını hiçe sayan 91 araç sürücüsüne toplam 203 bin 088 TL idari para kesilirken, iş yerlerini denetleyen ekipler, kuralları tanımayan 23 dükkan sahibine ise idari ceza uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü, uygulamaların vatandaşların 'huzur ve güvenliği' için yapıldığının altını çizerken, hız kesmeden devam edeceğini bildirdi. - BURSA