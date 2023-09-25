Bursa'da yapılan tefeci operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bursa, İstanbul, Ankara ve Erzurum'da eş zamanlı olarak yapılan tefeci operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı. Operasyonun mali boyutunun 6 milyar lirayı bulduğu, şahısların mal varlıklarına el konulacağı bildirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bursa, İstanbul, Ankara ve Erzurum'da eş zamanlı olarak yapılan tefeci operasyonunda 34 kişi gözaltına alındı. Şafak vakti düzenlenen operasyon anları kameraya yansırken, operasyonun mali boyutunun 6 milyar lirayı bulduğu, şahısların mal varlıklarına el konulacağı bildirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca, 8 ay önce başlatılan takipli KOM faaliyeti çerçevesinde tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık, insan ticareti ve TCK-282 (Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama) suçlarını örgütlü olarak işledikleri iddia edilen 40 şüpheliye yönelik Bursa, İstanbul, Ankara ve Erzurum'da eş zamanlı olarak 57 ayrı adrese 450 jandarma personelinin katılımı ile şafak operasyonu düzenledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle evlerin yanısıra 14 araçta da arama yapıldı. Operasyon neticesinde 34 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şahıslardan birinin kamu görevlisi olduğu, 1 şahsın cezaevinde tutuklu olduğu, 5 şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Şahısların ev, iş yeri ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda ise 8 tabanca, 3 av tüfeği, 1 milyon 500 bin lira nakit para ve çok sayıda çek, senet, sim-kart, tapu ile usb bellek ele geçirildi.

Operasyonun mali boyutunun 6 milyar lira olduğu, şahısların da suçtan elde edilen mal varlığına el konulacağı bildirildi. .

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği ek gözaltıların olabileceği belirtildi. - BURSA