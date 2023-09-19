Bursa'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçerek şafak vakti çok sayıda adrese baskın düzenledi. Operasyonda gözaltılar devam ediyor.

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde ve Mustafakemalpaşa ilçesinde çok sayıda adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı.

Özel harekat polislerinin evlere "koçbaşı" kullanarak girdiği operasyonda helikopter de havadan destek verdi.

Operasyonda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı, adreslerde aramaların devam ettiği öğrenildi.