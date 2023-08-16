Bursa'da Şafak Operasyonu: 21 Kişi Yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü il merkezinde 20 adrese şafak operasyonu düzenledi. Polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 21 kişi adreslerinde yakalanıp gözaltına alınırken, kesinleşmiş hapis cezası olan 3 kişi Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Bursa'da Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 21 kişiye il merkezinde operasyon düzenlendi. Toplamda 150 polis 40 ekibin katılımıyla 20 adrese düzenlenen şafak baskınında, kasten adam öldürmekten 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T., hırsızlıktan 11 yıl cezası olan E.K. ve yine hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S., Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, çeşitli suçlardan aranan 18 kişi ise ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA