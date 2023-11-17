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Bursa'da Ruhsatsız Silah Ticareti Yapan 3 Zanlı Tutuklandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren bir tamirhanede ruhsatsız silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, 7 ruhsatsız tabanca, 18 fişek ve 2 kilo 67 gram uyuşturucu ele geçirdi. Ayrıca takip ettikleri araçta yapılan aramada da 12 ruhsatsız tabanca bulundu. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.