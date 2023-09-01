Bursa'da polis ekiplerince 'Önce Yaya' uygulaması yapıldı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından merkez Nilüfer ilçesi Mihraplı Caddesi üzerine 'Önce Yaya' uygulaması yapıldı. Yayalara yol vermeyen, emniyet kemeri takmayan ve ışık ihlali yapan sürücüler dron ile tek tek tespit edilerek durduruldu. İhlal yapan sürücülere trafik ekiplerince cezai işlem uygulandı. Uygulama sonrası sürücülere yaya önceliğini anlatan broşürler dağıtıldı.