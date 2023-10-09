Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Faaliyetleri

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 'En İyi Narkotik Polisi Anne', 'Narkorehber' ve 'Narko Nokta' gibi faaliyetler düzenledi. 10 bin 739 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narkorehber" ve "Narko Nokta" faaliyetleri düzenlendi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele, eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri çerçevesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narkorehber" ve "Narko Nokta" başta olmak üzere 16 ayrı faaliyet düzenledi. Faaliyetlerde 10 bin 739 vatandaşa el broşürü dağıtarak bilgilendirme yapıldı. - BURSA