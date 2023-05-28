Bursa'da milyonlar sandık başına gitti

Türkiye genelinde 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi için saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemiyle Bursalı vatandaşlar sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemi başladı. 2 milyon 368 bin kişi, seçmen kayıtlarının bulunduğu okullara giderek en önemli vatandaşlık görevlerinden birini yerine getirmeye başladı.

Türkiye genelinde 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi için saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemiyle Bursalı vatandaşlar sandık başına gitti.

13. Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemi başladı. 2 milyon 368 bin kişi, seçmen kayıtlarının bulunduğu okullara giderek en önemli vatandaşlık görevlerinden birini yerine getirmeye başladı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren sandık başına gidilirken, 6 bin 862 sandık kuruldu.

Akşam 17.00 itibari ile son bulacak oy kullanma işlemi için, İl Emniyet Müdürlüğünden 8 bin 82 personel ve bin 100 araç, İl Jandarma Komutanlığından 2 bin 525 personel ve 464 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığından 138 personel, 13 araç ve 5 bot olmak üzere toplamda 10 bin 745 personel ve bin 582 araç/bot seçim güvenliği çerçevesinde görev yapacak. - BURSA