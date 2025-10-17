Haberler

Bursa'da Kuraklık Alarmı: Doğancı Barajı'ndaki Su Seviyesi Tehlikeli Düşüşte

Küresel ısınma nedeniyle Bursa'daki Doğancı Barajı'nda su seviyesi, su alma yapısının altına inerek kritik bir duruma geldi. Yetkililer, önümüzdeki günlerde yağış beklenmediğini bildirdi.

2) DOĞANCI BARAJINDAKİ SEVİYE, SU ALMA YAPISININ ALTINA İNDİ

'Kuraklık devam ederse, tarım şehri Bursa'da meyve ve sebzede yetiştirilemeyecek' (2)

Küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan kuraklık, 'su şehri' Bursa'da ciddi boyuta ulaştı. İçme suyu için kullanılan Nilüfer Barajı tamamen kururken, Doğancı Barajı'nda ise su seviyesi tükenme noktasına geldi. Doğancı Barajı'ndaki su, baraj kotunun su alma yapısının altına indiği için 'ölü hacim' olarak adlandırılıyor. Yetkililer, buradaki ölü hacmin pompa sistemiyle su alma yapısının içerisine basılacağını belirtti. Kentte pazar gününe kadar yağış beklenmiyor.

