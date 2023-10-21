Bursa'da 'huzur' denetiminde suçlular yakalandı

Bursa'da polis ekipleri Uludağ yolu üzerinde gerçekleştirdikleri 'huzur' denetiminde çeşitli suçlardan aranan kişiler ve ruhsatsız silahlar ele geçirdi. Ayrıca alkollü sürücülere de ceza uygulandı.

Bursa'da polis ekipleri vatandaşların can ve mal güvenliği amacıyla Uludağ yolu üzerinde 'huzur' denetimi gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan kişiler ve 2 ruhsatsız silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Uludağ yolu üzerinde 'huzur' uygulaması yapıldı. Yapılan denetimlerde çevreye rahatsızlık veren, alkollü ve aranması yönelik çok sayıda kişi polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Uygulamada ; 443 şahıs ile 244 araç sorgulandı. Yapılan sorgularda 12 farklı dosyadan aranan ve 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan, ve çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, 5 gram uyuşturucu madde ile biri kurusıkı 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Öte yandan, trafiği tehlikeye atan, alkollü sürücülere de geçit verilmedi. 11 sürücüye toplamda 29 bin lira idari ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, uygulamaların vatandaşların huzurunu sağlamak için yapıldığını ve hız kesmeden devam edeceğini duyurdu. - BURSA