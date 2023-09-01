Bursa'da Hükümlülere Eş Zamanlı Operasyon: 23 Kişi Gözaltına Alındı

Bursa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere eş zamanlı operasyon düzenlendi, 23 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi tespit edildi.

35 farklı adreslere, çok sayıda polis ekibinin katılımıyla yapılan eş zamanlı operasyonda, "kasten öldürmek" suçundan Silahlı Yağma suçundan hakkında 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A. K, Silahlı Yağma suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan Ö. Y., Tehdit suçundan hakkında 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç, alkollü ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A. İ, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlaldenden 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A, Basit Yaralama Suçundan 1 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B. Ş., Kasten Yaralama suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan V.Ş, Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurma suçundan hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan F.B, Başkasının kredi kartını izinsiz kullanarak yarar sağlama suçundan 1 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan E. Ö, Basit Yaralama Suçundan 11 ay hapis cezası bulunan Ü Y., Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 ay 22 gün hapis cezası bulunan A. K.,Hırsızlık suçundan 2 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D., alkollü araç kullanma suçundan 3 ay hapis cezası bulunan K. M, taksirle Ölüme sebebiyet vermekten hakkında 15.000 TL adli para cezası bulunan Ş.E, basit Yaralama Suçundan ifadesi bulunan Y.U, hakkında yakalama emri bulunan O.A, hırsızlık suçundan Firarları bulunan M. D, Y. E, H. Y, oto Hırsızlık Suçundan Firarları bulunan E. Ö, S. U, gasp suçundan aranan E.İ olmak üzere toplam 23 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde devam ederken, İl Emniyet Müdürlüğü, kentin huzur ve güveni açısından operasyonların devam edeceğini bildirdi. - BURSA