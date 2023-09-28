Bursa'da göçmen kaçakçılığı suçundan aranan yabancı uyruklu kişi Samsun'da yakalandı

Bursa polisi tarafından göçmen kaçakçılığı suçundan aranan yabancı uyruklu bir kişi Samsun'da yakalandı. Afganistan uyruklu Ahmad M., Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun Ordu yolu üzerinde yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Bursa polisi tarafından göçmen kaçakçılığı suçundan aranan yabancı uyruklu bir kişi Samsun'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Asliye Ceza Mahkemesi tarafından göçmen kaçakçılığı suçundan hakkında yakalama kararı çıkartılan Afganistan uyruklu Ahmad M., Samsun'da yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun Ordu yolu üzerinde yakalanan Ahmad M., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN